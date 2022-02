A la Une . [Batsirai] Routes, électricité, eau, écoles : Le préfet fait le point ce lundi soir

Le préfet de La Réunion évoque la situation 3 jours après le passage du cyclone Batsirai. Une école reste fermée et 5% des foyers sont encore privés d'électricité. Par NP - Publié le Lundi 7 Février 2022 à 19:05





Réseaux routiers

La route du Littoral ouverte sur 3 voies côté mer. Elle sera complètement ré-ouverte cette nuit aux alentours de 1h00.



La route de CILAOS (RN5) est désormais ouverte, mais peut encore faire l'objet de coupures temporaires lors des travaux de purges.



Réseaux d’électricité

3 500 clients sont encore privés d’électricité sur les 72 000 qui ont subi des coupures pendant l’épisode cyclonique. Les équipes d’EDF sont toujours aussi mobilisées et travaillent d’arrache-pied pour rétablir au plus vite tous les foyers.



Réseaux d’eau

Alors que la réalimentation en eau est presque achevée, de fortes dégradations de la qualité de l'eau sont encore constatées dans plusieurs communes. Pour les personnes concernées, il est conseillé de consommer de l’eau embouteillée. A défaut, il convient de faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins trois minutes. L’eau du robinet peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc, lavage, etc.).



Fermeture d’écoles

Seule l’école d’Aurère à Mafate restera fermée demain en raison d’un problème d’alimentation en eau. La classe reprendra le 10 février.



Diagnostic des sentiers

La réouverture progressive des sentiers se fera après la reconnaissance et la mise en sécurité par les services de l’Office National des Forêts. Les diagnostics de sentiers sont en cours et se poursuivront dès demain matin.

Les ouvriers de l’Office National des Forêts interviennent prioritairement pour le dégagement de la végétation sur le sentier de La Nouvelle par Col des bœufs. La route du Maïdo est fermée et des travaux de sécurisation sont en cours. Enfin le sentier du Maïdo par la brèche a été fragilisé. Le diagnostic est en cours.

Les routes forestières sont fermées. Des diagnostics et des travaux sont en cours en vue de leur réouverture rapide.

Les conditions d’accès aux sentiers sont publiées sur le site internet de l’ONF :

