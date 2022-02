Cyclone - Batsirai Batsirai : Nathalie Bassire demande la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

La députée Nathalie Bassire demande aux maires de La Réunion de déposer au plus vite les dossiers de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et de calamité agricole. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 3 Février 2022 à 14:35

Le communiqué :



Le cyclone intense BATSIRAÏ est au plus près et demain viendra l'heure de la constatation des dégâts et des réparations.



Plusieurs témoignages me parviennent déjà, relatant divers dommages aux biens privés et aux équipements publics, au Tampon et dans d'autres communes.



J’ai une pensée particulière pour les agriculteurs qui subissent des dégâts matériels notamment pour leurs serres, et des pertes agricoles.



Dans ces conditions, je propose aux maires de déposer dans les meilleurs délais, auprès du Préfet de La Réunion, des dossiers de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, ainsi que de calamité agricole, pour notre territoire.



Pour ma part, j’appuierai ces demandes auprès du gouvernement afin que la procédure aboutisse.



J'assure à tous les sinistrés ma solidarité, ma compassion et mon plein soutien.



Je demande à la population de rester vigilante jusqu’à la disparition totale du vent, de la pluie et de la houle et je remercie tous ceux qui sont mobilisés dans le cadre du PC ORSEC !



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur