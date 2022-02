La grande Une Batsirai : Les premières images du cyclone touchant Madagascar

Le cyclone tropical intense Batsirai bien qu'étant passé à seulement un peu moins de 200 km de La Réunion y a pourtant engendré des vents de plus de 150 km/h et des pluies torrentielles, faisant au passage 12 blessés légers.

Ca nous donne une idée de ce que doivent subir en ce moment même nos amis malgaches qui ont à affronter des rafales de plus de 220 km/h.

Le cyclone a en effet pénétré sur les terres de la Grande ile ce soir aux environs de 20h, dans la région de Mananjary, sur la côté Est.

De quoi être très inquiet, d'autant que les habitations et le réseau routier malgaches n'ont rien à voir avec ceux de La Réunion...



Le puissant cyclone Batsirai, caractérisé par des vents violents et de fortes pluies, a touché samedi soir vers 20h la région de Mananjary, à Madagascar.



Les météorologues s'attendent à des rafales de près de 220 km/h sur la côte et à de très violentes pluies de l'ordre de 600 à 700 mm qui devraient engendrer d'importantes inondations, ainsi qu'à une houle très forte avec des vagues pouvant atteindre 10 à 15 mètres.



Le cyclone devrait ensuite s'affaiblir un peu en traversant la terre ferme et perdre son statut de cyclone tropical intense dimanche. Il quittera ensuite la Grande île lundi matin au niveau de la ville côtière de Toliara, en ayant été préalablement rétrogradé au rang de tempête tropicale.



Le cyclone devrait impacter une population de plus de 5 millions de personnes sur son passage.



Madagascar avait déjà été touchée il y a une semaine par la tempête tropicale Ana qui avait occasionné de gros dégâts dans la capitale Antananarivo suite à de fortes pluies qui ont provoqué inondations et glissements de terrain. Trente-neuf personnes ont trouvé la mort suite à ce passage et près de 65 000 autres sont depuis sans-abri.







