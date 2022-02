Batsirai : Les dionysiens ont jusqu'au 22 février pour déclarer leurs sinistres

Suite aux intempéries liées au cyclone tropical intense Batsirai, à la demande de la maire, la ville de Saint-Denis a été inscrite à la procédure accélérée de catastrophe naturelle pour les dégâts liés à la pluie, aux inondations, coulées de boue...



La Ville de Saint-Denis, comme 19 autres à La Réunion, a fait l’objet d’une procédure accélérée reconnaissant les inondations par débordement de cours d’eau et les inondations par ruissellement et coulées de boue survenues du 2 au 4 février 2022.



Les personnes et sociétés ayant subi des dommages disposent de quelques jours à compter de la date de publication de cet arrêté pour faire parvenir à leur compagnie d’assurance un état de leurs pertes. En conséquence, les Dionysiens(nes) sinistrés ont jusqu’au mardi 22 février inclus pour déclarer les dommages subis à leur assurance.