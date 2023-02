Communiqué Batsiraï : Les demandes d’indemnisation pour les planteurs sont disponibles

La préfecture de La Réunion annonce que les planteurs peuvent à présent déposer leur dossier pour les demandes d’indemnisation jusqu’au 20 février 2023.

Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 2 Février 2023 à 14:44

Le communiqué : Demandes d’indemnisation pour les pertes en canne suite au passage du cyclone Batsiraï en février 2022

Dépôt des dossiers jusqu’au 20 février 2023

Suite au passage du cyclone Batsiraï, l’État a déjà indemnisé les producteurs de fruits et légumes ayant déclaré des pertes de récolte dans un délai de 6 mois pour un montant total de près de 5 millions d’euros au profit de 860 exploitants.

Concernant les producteurs de canne, maintenant que la campagne sucrière est achevée, et conformément aux engagements de l’État, les producteurs peuvent prétendre à des indemnités s’ils sont situés sur l’une des 20 communes retenues au titre des calamités agricoles par arrêté préfectoral n°422 du 4 mars 2022.

Ils ont jusqu’au 20 février 2023 pour réaliser leur demande d’indemnisation.

Un courrier de demande d’indemnisation a été adressé par la Direction de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) aux exploitants agricoles a priori éligibles.

Les exploitants n’ayant pas reçu de courrier, et qui estiment avoir perdu plus de 25 % de leur récolte par rapport à leur rendement de référence, peuvent se rapprocher de la DAAF et le cas échéant déposer une demande.

Éligibilité

Seuls les agriculteurs ayant plus de 25 % de pertes de récolte en tonne de canne type peuvent être éligibles. Cette estimation prend donc en compte la richesse des cannes.

Le calcul du rendement de référence a été fait de la manière suivante : - pour les exploitants ayant 4 ou 5 années de livraison, la moyenne olympique a été utilisée (moyenne sans les extrêmes); - pour les exploitants ayant 2 ou 3 années de livraison, la moyenne arithmétique a été utilisée; - pour les exploitants ayant une année de livraison, cette année a servi de référence - pour les exploitants livrant pour la première année, le rendement de la zone ARMES a servi de référence.

Dépôt des demandes

Le courrier de demande d’indemnisation est à adresser par voie postale ou à déposer complété et signé, accompagné des pièces comptables et fiscales à : - la DAAF 29 boulevard de la Providence 97489, Saint-Denis Cedex

ou - l'antenne de la DAAF de Saint-Pierre : 1 chemin de l'Irat, 97410 Saint-Pierre



La date limite de dépôt est fixée au 20 février 2023 .



Information

Les exploitants se tourner vers des pôles cannes ou des points verts de la chambre d’agriculture pour les renseigner et les aider à monter leurs dossiers.



Pour plus d’informations, les agriculteurs peuvent aussi contacter la DAAF aux numéros suivants :

02 62 33 36 21,

02 62 33 36 25,

02 62 33 36 23.