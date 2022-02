Batsirai : Le point de situation à 18h

L’état des lieux des infrastructures et du réseau routier Saint-Leusien est jugé rassurant. Le Maire, Bruno Domen, et les services sont intervenus dès la phase de sauvegarde pour sécuriser les routes et chaussées aux côtés des agents de l’UTR.



La réalimentation en eau et électricité a commencé et se fera progressivement avant la fin du week-end.



Ce soir, la distribution en eau potable a progressivement été rétablie, excepté sur le secteur de Bras Mouton ainsi que sur les chemins Jacquiers et Duguet en raison des difficultés d’alimentation électrique. EDF procèdera au rétablissement du réseau électrique durant tout le week-end.



Retour à la normale du service public



La réouverture de l’ensemble des services municipaux est confirmée dès ce samedi sauf pour la médiathèque de La Chaloupe. Les agents ont pu terminer les travaux de nettoyage et de sécurisation de l’ensemble des équipements publics. Les écoles accueilleront les élèves dès lundi matin.



Attention, la baignade demeure interdite sur l'ensemble des plages du territoire jusqu’à vendredi prochain, 11 février 2022, suite aux contrôles des eaux de baignade par l’ARS.



Marché forain maintenu ce samedi



Le marché forain aura bien lieu comme à l’accoutumée demain, samedi 5 février 2022 de 6h00 à 13h00, sur le front de mer de Saint-Leu.