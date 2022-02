A la Une . Batsirai : La préfecture fait le point et appelle toujours à la prudence

Alors que le cyclone Batsirai s’éloigne de La Réunion, tous les dangers ne sont pas écartés. La préfecture fait donc le point sur les risques toujours présents et l’état actuel des infrastructures. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 5 Février 2022 à 13:37

Le communiqué :



Le cyclone tropical intense Batsirai poursuit sa route vers le Sud-Ouest et s’éloigne progressivement de La Réunion.



Durant la nuit des précipitations importantes ont touché l’intérieur de l’île, notamment dans les Hauts et dans les cirques. Les cumuls de pluie sont particulièrement importants à Mafate. La vigilance forte pluie a été levée ce matin à 9h. Le vent reste fort et continuera à souffler en rafales atteignant 100 à 110km/h. En conséquence, une vigilance vent fort reste en vigueur pour toute la journée.



La vigilance jaune est maintenue pour 11 rivières de l’île : rivière Saint Denis, rivière des Pluies, rivière des Roches, rivière des Marsouins, rivière Langevin, rivière des Remparts, ravine Blanche, ravine des Cabris, ravine Saint Gilles, étang Saint Paul, rivière des Galets.



L’amélioration des conditions météorologiques commencera à être significative à compter de lundi. En raison des conditions météorologiques encore dégradées et des conséquences du passage du cyclone qui présentent des dangers, la phase de sauvegarde du dispositif spécifique ORSEC* Cyclones est maintenue à ce stade.



A 13h00, le samedi 5 février, le bilan est le suivant :



Interventions des services de secours

Les services de la gendarmerie, de la police nationale et du SDIS ont procédé à une centaine d’interventions pendant l’épisode cyclonique.



On recense plusieurs incidents liés aux sorties du domicile après les intempéries (accidents de la route, chutes de banches et de poteaux électriques, personnes surprises par la montée des eaux, électrisation de personnes touchant les fils tombés à terre). La plus grande vigilance doit donc être maintenue pendant toute la durée de la phase de sauvegarde.



Électricité

A 5h00, 72 337 foyers étaient privés d’électricité. A 13h00, ce chiffre a été ramené à 42 000 clients. C’est un chiffre provisoire qui sera actualisé par EDF en fin de journée.



Les interventions d’urgence se poursuivent. EDF concentre tous ses efforts et ses moyens techniques pour intervenir quartier par quartier et rétablir les accès essentiels, permettant notamment pour le rétablissement des réseaux d’eau.



Sur la commune du Tampon, des actions spécifiques sont en cours pour permettre la réalimentation en eau. Les travaux pour le rétablissement de l’électricité pour les particuliers sont réalisés en parallèle. Les communes de Salazie, Saint-Joseph, Cilaos et les Hauts de Saint- Paul restent également impactées par des coupures importantes.



Des renforts de techniciens sont arrivés de métropole ce jour. Le rétablissement total de l’électricité aux particuliers interviendra progressivement tout au long de la semaine prochaine. Les clients impactés sont invités à se signaler auprès des services de EDF dépannage.



Réseau et qualité de l’eau

A 12h00, 140 448 personnes sont concernées par des coupures d’eau. Les communes du Tampon, Saint-Joseph, Petite-Ile, Cilaos et les Hauts de Saint-Paul sont les plus impactées. Des opérations de reconnaissance et l’installation de groupes électrogènes sont en cours pour rétablir les accès.



Aussi, il est recommandé aux personnes, qui ont eu à subir des coupures d’eau, ou qui constatent une dégradation de la qualité de l’eau, de consommer de l’eau embouteillée. A défaut, il convient de faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins trois minutes. L’eau du robinet peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc, lavage...).



Ces mesures doivent être respectées jusqu’à communication officielle du rétablissement de la qualité de l’eau par votre distributeur, il convient donc de rester vigilant aux messages et informations qui seront prochainement diffusés.



Les opérateurs des services d’eau réalisent actuellement des opérations de maintenance sur les ouvrages de production et distribution d’eau, afin de rétablir un fonctionnement optimal sur l’ensemble des réseaux.



Depuis la levée de l’alerte rouge le vendredi 4 février, l’Agence Régionale de Santé de la Réunion met en œuvre un contrôle renforcé sur la qualité de l’eau distribuée. Les résultats d'analyse de la qualité de l'eau seront connus sous 48 à 72 heures après les prélèvements.



Suites aux premières investigations, plusieurs secteurs sont concernés par des dégradations de la qualité de l’eau à savoir :  Saint-André (Bras Mousseline, Bras des Chevrettes, Hermitage, Petit Trou)

 Saint-Benoit (Abondance, Réseau Centre-Ville, Chemin Pêche, Olympe)

 Saint-Denis (les hauts de Saint-François, Sainte-Clotilde, Moufia, Chaudron)

 Saint-Louis (Les Makes, Petit-Serré)

 Saint-Pierre (Secteur Basse Terre les Hauts)

 Salazie (toute la commune)

 Plaine des Palmistes (toute la commune)

 Sainte-Rose (toute la commune)

 Cilaos (toute la commune) La baignade est dangereuse dans les cours d’eau et les rivières. Elle reste interdite à ce stade.



Réseau routier

La route du littoral reste fermée à ce stade. Il n’y a pas de perspective de réouverture de la route du littoral pour le grand-public dans la journée.



Des convois sécurisés de camions permettant le transport des marchandises essentielles sont organisés depuis ce matin.



La route de La Montagne est partiellement fermée entre le quarier de La Montagne et La grande Chaloupe.

La route de Cilaos est fermée et ouverte temporairement entre 11h30 et 13h30.

La route de Salazie est fermée après le la commune de Salazie.



Des inspections sont en cours sur tous ces secteurs. Le travail de réouverture se poursuit dans des conditions difficiles.



Les conditions de circulation sur les axes ouverts restent difficiles. Aussi, sur l’ensemble du réseau :

- limitez les déplacements non indispensables,

- restez vigilants lors de vos déplacements,

- ne franchissez pas les radiers submergés,

- réduisez votre vitesse.



Hébergement d’urgence et centres de vie

Les centres de vie mis en place lors du déclenchement de l’alerte cyclonique restent activés jusqu’à la fin de la phase de sauvegarde même si l’ensemble des patients concernés ont aujourd’hui quitté ces centres.



Les centres d’hébergement d’urgence mis en place par les communes ferment progressivement. Les personnes rencontrant des difficultés suite aux intempéries et qui doivent recourir à un hébergement d’urgence peuvent bien sûr contacter leur mairie de résidence.



Établissements scolaires

La rentrée scolaire est prévue pour le lundi 7 février.



Une phase de reconnaissance des établissements est en cours. La liste des établissements qui pourraient rester fermés sera communiquée dès ce soir. Les conditions d’accueil des élèves des établissements fermés seront également précisées. Les familles seront informées de la situation par les chefs d’établissement.



Sentiers de randonnées

L’accès aux sentiers reste interdit. Une reconnaissance des sentiers prioritaires sera réalisée dans les délais les plus courts et précédera une vérification globale et progressive du réseau.



Numéros de téléphones utiles

SAMU 15,

Pompiers 18,

Police et Gendarmerie 17

Informations route CRGT : 02 62 97 27 27

EDF dépannage : 0800 333 974



Consignes de sécurité à la population :

- Se tenir informé de la situation et des conséquences du passage du cyclone ;

- Rester prudent en sortant de l’endroit où vous étiez abrité ;

- A l’extérieur, ne pas toucher aux fils électriques tombés à terre. Les signaler aux agents d'EDF qui feront le nécessaire ;

- La population est invitée à limiter ses déplacements en véhicule au strict nécessaire;

- En cas de nécessité de déplacement, se renseigner sur l’état du réseau routier avant de prendre votre véhicule, s’assurer que la circulation est autorisée et réduire sa vitesse,

- Ne pas s’approcher des radiers submergés, ni des ravines et des lits des rivières en crue ;

- Ne pas s’approcher du bord de mer ;

- Ne pas gêner le travail des équipes d'intervention et de secours et ne pas encombrer les voies de circulation ;

- Vérifier la qualité de l’eau avant de la consommer ainsi que les aliments du réfrigérateur. L'eau du robinet peut rester impropre à la consommation plusieurs jours après l'arrêt des pluies. En conséquence, il est impératif de la faire bouillir pendant 3 minutes avant de la boire et de privilégier l’eau en bouteille ;

