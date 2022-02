Batsirai : La Ville de La Plaine des Palmistes fait le point

Le Maire de La Plaine des Palmistes informe la population que suite au passage du cyclone "Batsiraï", la distribution de l’eau a été rétablie sur l’ensemble de la commune, et l’électricité est également rétablie à 90 %.



Les voies communales ont été en grande majorité dégagées. Des points noirs subsistent encore néanmoins.



La Cirest, EDF, les pompiers, les services municipaux et les élus continueront de se mobiliser afin de traiter les dernières situations problématiques.



Le maire remercie tous celles et tous ceux, qui par leur professionnalisme et leur disponibilité, ont su accompagner les Palmiplainois durant ces trois derniers jours.



Le Maire invite à la plus grande prudence et au strict respect des consignes en phase de sauvegarde post cyclonique.



Le PCS a été fermé à 17h, en cas d'urgence contactez les astreintes.