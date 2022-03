Politique Batsirai : Cyrille Melchior satisfait de la reconnaissance de calamité agricole

Le président du Département remercie les services de la préfecture et l'Etat pour la reconnaissance "rapide" de calamité agricole réclamée après le passage du cyclone Batsirai. Par LG - Publié le Lundi 7 Mars 2022 à 11:40

"Le Ministre de l’Outre-mer, Sébastien Lecornu, a annoncé la reconnaissance de l'état de calamité agricole pour 20 communes de l’île à la suite du passage du cyclone Batsiraï. C’est une grande satisfaction au vu des dégâts importants occasionnés dans les exploitations. J’avais dès le lendemain du passage du météore demandé cette reconnaissance et adressé un courrier au Préfet en ce sens. Je tiens à le remercier ainsi que ses services pour la rapidité de traitement de ce dossier. La mobilisation du Département et des différents acteurs a porté ses fruits. Il est aujourd’hui essentiel que les aides de l’Etat arrivent rapidement pour indemniser les pertes de récolte. Je suis très heureux de cette issue favorable pour le monde agricole."