Batsiraï : EDF Réunion et le SIDELEC Réunion mobilisés pour un rapide retour à la normale du réseau électrique

Le passage du cyclone tropical Batsiraï au large de La Réunion a provoqué d’importants dégâts sur le réseau électrique. Pour l’heure, plus de 62 300 foyers sont toujours privés d’électricité.



Les conditions météorologiques de cette nuit ont dégradé la situation.



Les opérations menées durant la nuit dernière par les équipes opérationnelles d’EDF ont permis de réalimenter une partie des foyers sur certains secteurs. Sur les 144 000 clients touchés depuis le début du cyclone, plus de la moitié d’entre eux ont déjà pu être réalimentés.



Le diagnostic technique a révélé d’importants dégâts sur les lignes de moyenne et basse tension qui nécessiteront de très nombreuses interventions au niveau du réseau électrique.



Le SIDELEC Réunion et son concessionnaire EDF sont en permanence mobilisés pour rétablir le service public d’électricité dans les plus brefs délais afin d’assurer la continuité de l’alimentation.



Une équipe de renfort arrivera demain samedi 5 février 2022 de France pour prêter main forte aux agents d’EDF Réunion afin de garantir la remise en état du réseau électrique de l’île.



