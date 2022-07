La grande Une Bateau sri-lankais : Les occupants débarquent

Un petit bateau sri-lankais a été pris en charge par les autorités maritimes alors qu'il se rapprochait des côtes de La Réunion. Les occupants du bateau de pêche s'apprêtent à descendre à quai. Il n'est pas encore officiellement déterminé s'il s'agit de migrants ou de pêcheurs en difficulté. Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 31 Juillet 2022 à 15:21



Un peu moins d'une dizaine de personnes se trouvaient à bord du bateau sri-lankais "Imula" qui est arrivé à La Réunion ce dimanche après-midi.



Ce navire a attiré l'attention du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dès lors qu'il a pénétré dans l'espace maritime français. Le bateau de pêche a été approché en mer par deux zodiacs de la gendarmerie maritime. Il a longuement patienté dans le chenal menant à la darse de plaisance avant d'être autorisé à entrer dans le Port Ouest.



