Bateau échoué : "Ils ont voulu passer la barrière de corail"

Un bateau a chaviré ce mercredi au large de Boucan Canot. Fort heureusement, les deux personnes à bord, deux amis en vacances à La Réunion et originaires de Marseille, ont été secourus par les MNS. Les efforts se concentrent désormais sur le renflouage du bateau qui s’est figé en face de Cap champagne. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 6 Janvier 2021 à 16:58 | Lu 2038 fois





"Ils ont voulu passer la barrière de corail et ils ont pris une vague de travers", tente d’expliquer un connaisseur. Le bateau est posé sur la barrière mais les éléments sont désormais plus favorables pour une première tentative. "La marée monte et la houle est en train de baisser", ajoute-t-il.



Profitant de cette fenêtre, les hommes de la Direction de la mer sud océan Indien (DMSOI) vont tenter de retourner la coque puis gonfler les bouées pour dégager le bateau de cette impasse.



Un membre du personnel de la société de location nous informe que pour l’heure, la thèse que le bateau ait pris une vague semble être privilégiée. Mais le récit des deux amis à bord reste à confirmer vu qu’ils ont été pris en charge par les secours, choqués.



