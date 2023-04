La grande Une Bateau de zamal vers Maurice : Un nouvel individu interpellé, la tête de réseau manque à l'appel

L'enquête continue autour des 130 kilos de zamal interceptés au départ de La Réunion jeudi. Un nouvel individu a été interpellé mais la tête du réseau serait encore en liberté. Il s'agirait d'un marin parti en mission et qui aurait laissé son épouse en charge du trafic en son absence. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 17 Avril 2023 à 18:13





Pour rappel, quatre personnes (deux hommes et deux femmes) ont été interpellées dans le cadre d'un important trafic de zamal entre La Réunion et l'île Maurice alors qu'elles s'apprêtaient à faire partir une importante cargaison de zamal péi. Trois d'entre elles ont été mises en examen ce dimanche.



L'un des acolytes a fait une lourde chute au moment de son arrestation et a dû être hospitalisé. Son état de santé n’aurait pas permis de le mettre en examen en même temps que le trio présenté devant le parquet dimanche. Il sera vraisemblablement reconvoqué ultérieurement.



Selon les premiers éléments, contrairement aux précédentes prises effectuées dans l'Est du département, le trafic s'organisait cette fois-ci depuis l'Ouest. Une valeur de revente gigantesque est avancée puisqu'à Maurice, le kilo de zamal "réunionnais" se négocie à environ 20 000 euros le kilo. Le coup de filet réalisé par les forces de l'ordre jeudi dernier est toujours au coeur de l'actualité. Les enquêteurs ont procédé à une nouvelle interpellation ce lundi mais sont toujours à la recherche du suspect principal. Selon nos informations, la supposée tête de réseau serait un marin parti en mission. Il aurait laissé le trafic aux mains de son épouse pendant son absence.Pour rappel, quatre personnes (deux hommes et deux femmes) ont été interpellées dans le cadre d'un important trafic de zamal entre La Réunion et l'île Maurice alors qu'elles s'apprêtaient à faire partir une importante cargaison de zamal péi. Trois d'entre elles ont été mises en examen ce dimanche.L'un des acolytes a fait une lourde chute au moment de son arrestation et a dû être hospitalisé. Son état de santé n’aurait pas permis de le mettre en examen en même temps que le trio présenté devant le parquet dimanche. Il sera vraisemblablement reconvoqué ultérieurement.Selon les premiers éléments, contrairement aux précédentes prises effectuées dans l'Est du département, le trafic s'organisait cette fois-ci depuis l'Ouest. Une valeur de revente gigantesque est avancée puisqu'à Maurice, le kilo de zamal "réunionnais" se négocie à environ 20 000 euros le kilo. Une information que vous avez pu découvrir dès dimanche matin sur Zinfos974