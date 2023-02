Bateau Imula : 15 migrants sri-lankais reconduits à la frontière, 3 admis à déposer une demande d'asile

Le communiqué des services de l'Etat :



15 personnes d’origine sri-lankaise (dont 4 femmes et 3 enfants), sur les 18 arrivées en bateau sur l’IMULA-0454-NBO le 8 février dernier, ont été reconduites par avion sur la ville de Colombo ce samedi 18 février. Les 3 autres ont été admis à déposer une demande d’asile.



Le préfet de La Réunion salue la très forte mobilisation des services de l’État qui a permis de faire respecter la loi dans le respect de la dignité humaine et d’assurer la reconduite des migrants non admis en dix jours seulement, rappelant aux réseaux de passeurs que la France reste ferme sur l’application du droit au séjour.



Depuis juillet 2022, 119 personnes ont été reconduites dans leur pays d’origine sur les 209 arrivées (57 %).