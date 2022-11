La grande Une Batay kok : Les députés NUPES s'affrontent dans le rond de l'Assemblée

La proposition de loi d'Aymeric Caron pour l'interdiction de la corrida provoque des tensions au sein même de la formation de Gauche. L'amendement sur la Batay Kok qui avait été retiré dès les premières discussions a été réintroduit à l'insu des députés réunionnais LFI-NUPES qui avaient milité pour son retrait. Ces derniers annoncent s'opposer au texte si les ronds de coqs réunionnais sont menacés. Par BS - SI - Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 à 15:18

Le député Aymeric Caron s'est attiré les foudres de nombreux de ses collègues lorsqu'il a déposé une proposition de loi contre la corrida, pratique violente qui oppose un homme à un animal et où ce dernier est torturé et mis à mort. L'élu antispéciste avait dans son texte initial le sujet des batay kok, un autre type de combat, lui aussi brutal, entre deux coqs.



De nombreux députés dont les élus réunionnais FI-NUPES (Jean-Hugues Ratenon et Perceval Gaillard) ont accepté de signer la proposition de loi d'Aymeric Caron mais uniquement si les batay kok n'étaient pas cités. "On ne voulait la garantie que ce texte n'ouvre pas la boîte de Pandore", explique Jean-Hugues Ratenon, "on ne voulait pas d'une atteinte sur nos batay kok".



Mais le texte proposé par Aymeric Caron a fait l'objet de critiques de l'autre côté de l'hémicycle. Certains lui ont reproché d'avoir retiré les batay kok mais beaucoup d'autres s'opposent surtout à l'interdiction des corridas. Ce sont donc en tout plus de 500 amendements qui ont été déposés par les députés des autres groupes parlementaires afin ralentir les débats sur le sujet pendant cette session chronométrée à l'Assemblée.

Les députés locaux veulent tout faire pour défendre les batay kok



"À partir du moment où le parlementaire de l'Hexagone qui ne connaît rien de nos traditions dépose un amendement pour interdire les batay kok, nous allons nous opposer au texte entier", lance Jean-Hugues Ratenon, remonté après Aymeric Caron. Un avis partagé par Perceval Gaillard : "On fera tout pour que le texte ne soit pas présenté ou du moins pour qu'il ne soit pas adopté."



"Je suis en train de mobiliser les parlementaires des autres groupes pour sanctionner ce texte d'entrée" , déclare Jean-Hugues Ratenon qui rappelle que le temps est compté dans l'hémicycle.



Jean-Hugues Ratenon explique vouloir retirer cette proposition de loi afin de permettre l'étude des autres propositions. L'Assemblée nationale a jusqu'à minuit pour voter le maximum de textes. Le député ne souhaite pas s'éterniser sur le sujet de la corrida qui risque de se retrouver face à un blocus parlementaire qui ne permettrait pas l'examen d'autres propositions qu'il juge plus importantes.



Jean-Hugues Ratenon souhaite notamment aborder le plus vite possible le sujet de la réintégration des soignants non-vaccinés dans le corps médical. Un autre débat important doit aussi avoir lieu à l'Assemblée, celui de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution.

Les députés NUPES réunionnais contre la corrida mais pour les batay kok



"Je suis contre la corrida, mais ça n'a rien à voir avec les batay kok", assure Jean-Hugues Ratenon. C'est l'avis partagé par les autres députés NUPES de La Réunion, Perceval Gaillard, Karine Lebon, Frédéric Maillot et Philippe Naillet.



Ces élus qui se prononcent contre la corrida justifient leur défense des batay kok par le fait que les combats entre coqs ne se terminent pas systématiquement par une mise à mort et qu'il s'agit d'un duel entre deux animaux. Ils assurent par ailleurs que les coqs se battent de façon habituelle sans intervention humaine. Il serait aussi impossible de "pousser" les rois de la basse-cour à s'affronter s'ils ne le souhaitaient pas eux-mêmes, affirme Perceval Gaillard. Jean-Hugues Ratenon insiste aussi sur "l'entretien" et le "soin" apportés à ces animaux.