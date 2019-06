Bataille femm’ devant l’école : "Ma arrache ton laplime !"

Une haine qui remonte à loin ; on ne nous a pas dit pourquoi ces deux furies se détestent tant. Manifestement, elles ne peuvent pas s’apercevoir sans que, comme deux aimants, elles se volent des les plumes. C’est le cas de le dire, car ce jour de 2019, devant l’école Les Hirondelles de Sainte-Suzanne, des témoins ont nettement entendu :



"Ma arrache ton laplime, pèce saleté !"



La mêlée était si confuse, les cris hystériques bourrés de décibels si entremêlés, que nul ne saurait dire laquelle en est l’auteur.



Charmant, y’a pas à dire. Surtout devant les enfants sortant de l’école.



Un assaut en règle



Cet énième épisode d’une haine antédiluvienne aurait commencé au téléphone, lorsque Gloria, 46 ans, a appelé sa rivale, Karen, 28 ans, pour l’abreuver d’injures, insultes et menaces diverses. La sommant même de venir en découdre en toute discrétion si elle en avait le courage.



Ah mais non ! s’est aussitôt insurgée la dernière. S’il faut en venir aux mains, que ce soit en public et on va voir ce qu’on va voir.

Peu après, la Karen et son compagnon, Jean, s’en vont chercher leurs enfants à l’école. Là, il fallait s’y attendre, qui est là à les attendre, parapluie en bataille ? Gloria, ça va de soi. Sans laisser à son compagnon, le temps de vraiment arrêter la voiture, Karen bondit de son siège, se rue sur son ennemie et les coups se mettent à pleuvoir devant une nuée de témoins et, surtout, devant les enfants.



Pourquoi ne pas inscrire "Bataille femmes", sinon "Baisement dans la cour Patel" au programme, on vous le demande un peu. Pour remplacer les leçons de morale d’antan ; excellent pour l’édification des jeunes !…



Jean, qui a fini par stopper son véhicule, ne trouve rien de mieux à faire que d’encourager sa copine à cogner plus fort et viser le visage.



Et même des coups de pompes au prose !



"Crêpage de chignon en bonne et due forme", annonce le président Molié, coups de pieds, de poings, cheveux tirés avec force, griffures et horions divers… Plus les insultes et menaces dont celle évoquée ci-dessus. Vient le moment où Karen, lasse des coups qu’elle reçoit, se réfugie dans la voiture. Mais ce serait naïf de croire que Gloria en a terminé avec elle. Elle se rue sur la voiture et se met en devoir de l’escagasser à coups de parapluie. Le pare-brise se fissure, car et glace s’ébrèchent (ouaf !) et un rétroviseur rend l’âme.



Pour Jean, c’en est trop : abîmer sa chérie, oui, sa voiture, non ! Ce qui provoque l’ironie cinglante de la procureur Prud’homme :

"Il y a des priorités, dans la vie !"



Son sang ne faisant qu’un tour, Jean flanque à Gloria une série de coups de pompes dans le train, rare élégance là encore.



Au final, Gloria s’en tire avec 28 jours d’ITT, ce qui n’est pas rien. Son adversaire avec une journée seulement, soit qu’elle pare mieux les coups, ou alors Gloria, toute furieuse qu’elle est, se révèle piètre élève de Bruce Lee.



"Sur ces entrefaites-là, par les cris attirés » (Georges B.), la directrice accourt et assiste à l’algarade, parlant de « deux furies… coups de parapluie… coups de pied au c… " et de l’homme qui encourage sa compagne.



"Moin la largue mon bouledogue"



Les enquêteurs auront du mal à démêler cet écheveau malsain, mais finissent par avoir quelques aveux. De Jean par exemple :



"Moin la largue mon bouledogue… Gloria na vingt-huit jours ? La bien fé po elle !…"



"Surtout devant les enfants de l’école, rétorque le président Molié. C’est bien mieux, en effet". Phrase provoquant une réflexion pointue de la procureur :



"Votre bouledogue, dites-vous ? Votre compagne ? Cela dénote bien toute la considération qu’il a pour vous, madame". Oups !

Et lorsque la Karen affirme qu’elle a répliqué aux coups parce qu’elle « était effrayée », avec un petit sourire, le président Molié s’insurge :



"Ah oui ? Dites plutôt que cette affaire était réglée comme du papier à musique !"



Tous les trois ont été mis sur le même plan par le tribunal : 4 mois avec sursis, plus 500 euros à la charge de Gloria pour les dégradations de la voiture.