A la Une ... Bataille d'anciens maires à Saint-Paul

Deux anciens maires s'affrontent à Saint-Paul ce dimanche, Huguette Bello et Alain Bénard, dont la liste a fusionné avec celle de Joseph Sinimalé. Par Aurélie Hoarau - Publié le Dimanche 28 Juin 2020 à 05:00 | Lu 1014 fois

Les deux anciens maires Huguette Bello et Alain Bénard s'affrontent ce dimanche à Saint-Paul. Le candidat de la droite, arrivé en troisième position lors du premier tour, conduit une liste de fusion avec Joseph Sinimalé (arrivé deuxième au premier tour mais en 3ème position sur la liste) et Jean-François Nativel (7ème sur la liste).



Les deux adversaire de 2008 s'affrontent donc une nouvelle fois, dans un contexte bien différents. A l'époque, Huguette Bello avait battu le maire sortant Alain Bénard, avant de perdre les clés de la mairie face à Joseph Sinimalé en 2014.



Pour rappel, lors du premier tour de mars 2020, l'ancienne première magistrate était largement en tête avec 36,59% (13 304 voix). Le maire sortant Joseph Simalé avait recueilli 19,89% (7 232 voix), suivi de l'ancien maire Alain Bénard avec 14,60% (5 310 voix) et de Jean-François Nativel, le représentant de l'association OPR, avec 5,93% (2 156 voix).



Au total, 38 204 votants se sont déplacés sur cette commune de 105 482 habitants.