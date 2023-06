Communiqué Bassire propose un amendement pour octroyer des drones aux douanes

Nathalie Bassire est autrice d'un amendement qui propose d’octroyer des drones et la formation adaptée aux agents douaniers dans chacune des collectivités ultramarines. Par N.P - Publié le Mardi 20 Juin 2023 à 14:31

Le communiqué de la députée :



Compte tenu des spécificités géographiques des territoires d’Outre-Mer, notamment leur caractère insulaire (à l’exception de la Guyane qui n’est pas une île mais a ses propres contraintes d’ordre géographique), des moyens matériels adaptés doivent être fournis à la Douane pour faire notamment face aux nouvelles menaces sur chaque territoire.



A titre d’exemple, à La Réunion, la côte Est proche de l’île Maurice, et présentant de larges zones peu ou pas habitées, n’est pas suffisamment surveillée face aux trafics notamment de drogue : j’ai dernièrement rencontré les agents des douanes à La Réunion qui m’ont font valoir la pertinence de disposer de drones en quantité et en qualité suffisantes dans le cadre de la bonne exécution de leurs missions.



C’est pourquoi, dans le cadre d’un projet de loi en cours de discussion, je suis auteure d’un amendement qui propose d’octroyer des drones et la formation adaptée aux agents douaniers dans chacune des collectivités ultramarines, dans l’objectif d’une plus grande efficacité de la Douane face aux nouvelles menaces.