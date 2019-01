Bassin la Paix: Un terrain propice aux noyades

Ce dimanche 13 janvier 2019 est survenu un nouveau drame au Bassin la Paix, à Saint-Benoît. Un jeune homme de 18 ans a perdu la vie noyé. Il s'agit de la sixième noyade recensée depuis 2014.



Le 5 juin 2014, alors qu'il pratiquait un exercice de canyoning avec ses coéquipiers dans le bassin, un policier du GIPN a été pris d'un malaise cardiaque et chuté dans l'eau. Hélitreuillé par le PGHM, les pompiers ne sont malheureusement pas arrivés à temps pour réanimer Christian Rangayanaguy, ce policier âgé de 43 ans.



Un an plus tard, au mois de décembre, c'est un jeune homme de 27 ans qui est mort noyé au Bassin la Paix. Malgré leurs efforts, les secours n'ont rien pu faire pour le sauver.



En mai 2017, Arnaud Pelage, un Martiniquais qui travaillait en métropole se noie dans le bassin. Les recherches pour retrouver son corps se sont avérées plus longues que prévues à cause des conditions météorologiques qui s'étaient fortement dégradées. Le corps du trentenaire, qui aurait été pris d'un malaise en nageant, a pu être récupéré quatre jours après le drame.



Le 10 mars 2018, les secours ont fait la découverte d'un jeune couple de Martiniquais. La femme avait été prise d'un malaise dans l'eau. C'est en tentant de la secourir que son conjoint s'est à son tour noyé, emporté par les forts courants.



Vient donc s'ajouter à cette tragique liste, le jeune garçon de 18 ans qui s'est noyé ce dimanche. Alors qu'il était en train de nager, ses amis l'ont perdu de vue et le jeune majeur a été emporté par un tourbillon.