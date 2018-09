Basse Terre: Le cousin Péniel Acapandié jugé pour violences en réunion

Le procès d’un Acapandié s’est déroulé hier devant le tribunal correctionnel de St-Pierre. Le cousin de Péniel et l’un de ses amis se sont retrouvés à la barre pour des violences en réunion.



Les faits datent du 8 avril 2017 à Basse Terre. Les deux hommes interviennent dans un bar du quartier pour aider la patronne importunée par deux hommes ivres, l’un deux vient de Terre Sainte, rapporte le Quotidien. Un conflit entre les deux quartiers aurait ainsi fait prendre de l’ampleur à la scène qui a dégénérée, et les échanges de coups plus violents quand il a été question pour les victimes d’aller chercher un fusil dans la voiture.



Résultat: de nombreuses fractures au visage et notamment 45 jours d’ITT.



La défense a, hier, fait valoir la volonté initiale des deux prévenus d’aider la patronne du bar. Un an ferme a été requis contre le cousin de Péniel Acapandié, 9 mois contre son ami. Le délibéré est attendu pour le 9 octobre prochain.