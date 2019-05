Basketball : Saint-Paul remporte la victoire contre Mayotte

Après plusieurs échecs consécutifs, les Saint-Paulois ont gagné l’opportunité de s’imposer face aux Mahorais avec un score de 89 contre 76. Ils vont donc accompagner les Tamponnaises pour les finalités de Nationale 3 du 8 au 10 juin 2019 à Eaubonne dans le Val d’Oise.



Menés de sept points à la mi-temps, l’équipe réunionnaise a réalisé un éclatant “come-back” grâce à leur état d’esprit et aux conseils tactiques de leur entraîneur, Guillaume Dhaussy. Ce retour en force les a propulsé vers un différentiel de 20 points entre les deux équipes sur la deuxième mi-temps.



Depuis 2012, aucune équipe masculine n’avait accompagné les “TBB Girls” en France métropolitaine pour les finalités. Pour le dernier match à Saint-Paul IV, la participation collective a été au rendez-vous et a mis fin à une écrasante domination du BC Mtsapéré.



Grâce à cette victoire, le groupe saint-paulois possède une certaine expérience et se sent prêt à relever un nouveau défi avec la Nationale 3. Nous leur souhaitons bonne chance !