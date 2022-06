Sport Basket : Sara Chevaugeon et Guy Prat à la rencontre d'élèves du collège Joseph Hubert

La basketteuse Sara Chevaugeon et l'entraineur Guy Prat ont rencontré des élèves du collègue Joseph Hubert (Saint-Joseph). De quoi peut-être susciter des vocations. Par N.P - Publié le Jeudi 30 Juin 2022 à 12:34

La section basket-ball du collège Joseph Hubert de Saint-Joseph, pilotée par le professeur d'EPS Willy Gaume, a reçu le 27 juin dernier Sara Chevaugeon, joueuse de L’ASVEL et membre de l'équipe de France, et Guy Prat, entraineur adjoint de LDLC ASVEL de Lyon.



Une visite qui s'inscrit dans le cadre du projet des "cordées de la réussite". Lancé en 2008, le label "Cordées de la réussite" a été créé pour promouvoir l'égalité des chances et la réussite des jeunes face à l’entrée dans l’enseignement supérieur.



La présence de la joueuse internationale et de l'entraineur visait à sensibiliser les élèves au milieu du haut niveau (rigueur des entrainements, précision des consignes) ; à la diversité des parcours ; à la construction possible d’un double projet études et sport ; à la nécessite d’une solide motivation, détermination et d’un engagement scolaire fort pour ambitionner un parcours d’excellence ; aux rencontres, aux échanges et aux questionnements mais aussi à l’exploitation des images tournées pour le montage d’un film.