A la Une . Basket : Le rêve en or s'envole, médaille d'argent pour la France

Les Bleus se sont inclinés ce samedi face aux Américains en finale des Jeux Olympiques de Tokyo. Par N.P - Publié le Samedi 7 Août 2021 à 09:01





Les Bleus se sont inclinés ce samedi en finale des JO face aux Américains, après avoir couru derrière le score durant l'essentiel du match (87-82).



C'est la troisième fois que l'équipe de France termine vice-championne olympique, après 1948 et 2000.

