Basket : Hervé Toinet nous a quittés

Le monde sportif réunionnais est en deuil. Une grande figure de notre basket est partie. Hervé Toinet nous a quittés jeudi dernier 9 Mars. Il était âgé de 78 ans.



Nos pensées vont en tout premier lieu à son épouse Fanny, à ses enfants Vanessa, Anthony, à sa belle-fille Tania ainsi qu’à ses petits-enfants Aaron, Victor, Ethan et à toute sa famille.



Pour ceux du monde du Basket réunionnais, Hervé a été un fidèle compagnon de route, et cela depuis 1969. Il s’est illustré parmi les basketteurs, là où plus d’un le considéraient comme un des plus fins techniciens de l’île. A son poste d’ailier, élégant, athlétique et redoutable pour les tirs en suspension, il a marqué l’Histoire des Aiglons d’Orient et celle du Club Réunion dont il a porté les couleurs.



Avec notre Club, il a remporté 7 fois le championnat de La Réunion et également 5 fois la Coupe des clubs champions de l’Île Maurice et de La Réunion.



Il a joué avec la Sélection de La Réunion notamment contre Madagascar, le pays où il est né, contre France Espoir, contre le Racing Club et même contre le Club You Long de Formose au Gymnase des Deux Canons à Saint-Denis….



Tous ceux qui l’ont côtoyé garderont en mémoire et dans leur cœur sa gentillesse, sa disponibilité et son sens de l’humour. Sans oublier, bien sûr, son grand talent. Il était fier d’avoir terminé sa carrière sportive aux Aiglons d’Orient.



Nous te saluons, Hervé, avec tout le respect et toute l’amitié que nous t’avons toujours portés. Là où tu es désormais, repose en paix et continue à nous éclairer dans la tâche qu’il nous importe de toujours remplir pour notre jeunesse….