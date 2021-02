Société Basculement nocturne de la route du littoral la semaine prochaine

Le CRGT annonce le basculement des voies côté mer les nuits de la semaine prochaine pour des travaux de réparation.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 5 Février 2021 à 12:24 | Lu 509 fois

Le CRGT annonce que la route du littoral sera basculée les nuits entre lundi 8 et le vendredi 12 février. Le basculement se fera de 20h à 5h sur les voies côté mer entre les Potences et la Grande Chaloupe. Cette fermeture a pour but de permettre les travaux de réparation de murs en gabions.



Le déplacement de la chaîne de blocs est prévu ce dimanche soir.



