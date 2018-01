Sur la RN1 Route du Littoral, suite aux dernières précipitations, la circulation est basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre Saint Denis et La Possession.



Elle se fait sur 1 voie vers l’Ouest et 2 voies vers le Nord. Une gestion est en cours pour affecter 2 voies en direction de l’Ouest et 1 voie dans le sens inverse.