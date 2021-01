A la Une . Basculement de la route du Littoral et rentrée scolaire occasionnent d'importants embouteillages

Suite aux dernières pluies tombées sur le département, la route du Littoral a été basculée sur les voies coté mer entre Saint-Denis et La Possession depuis hier soir. Le basculement couplé à la rentrée scolaire occasionnent des bouchons gratinés. Par PB - Publié le Lundi 25 Janvier 2021 à 08:27 | Lu 957 fois





Saint-Denis est sous les embouteillages notamment sur le Boulevard Sud et le Barachois.



En direction du nord, les bouchons débutent à Saint-Paul.



A l’entrée Est au fil des heures, les difficultés de circulation se sont résorbées pour commencer à 8H vers le virage de la Jamaïque.



Depuis hier soir, la circulation se fait sur une voie vers l'Ouest et sur 2 voies vers le Nord sur la route du Littoral. Le "Ladilafé" se prépare actuellement à une nouvelle gestion.