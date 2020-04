Courrier des lecteurs Bas les masques

On parle de refaire les matches, si les élections n’ont pas lieu avant juin. Outre le fait qu’elles n’auraient pas dû se tenir du tout, vu la situation sanitaire, mais on a vu autrement de la part de nos décideurs, qui pourtant savaient, mais qui se foutent de la population, ce premier tour aura au moins permis aux électeurs d’avoir un éclairage, pour peu qu’ils en tiennent compte, sur l’idée de l’intérêt général de certains candidats. Les exemples ne manquent pas, il y a ceux qui ont été relatés dans les journaux et ceux, qui pour le moment n’ont pas transpirés, mais qui finiront par se savoir, dont acte.



Relisez ce qui a été rapporté par des organes de presse, des arrangements entre candidats à Bras Panon par exemple, entre Ratenon et le Atchapa (JIR 20 03 2020). Où est l’intérêt général dans ce gloubiboulga ? On ne parle que de vice-présidence et de places sur la liste, avec des dés pipés depuis le départ, car n’oublions pas que Ratenon avait déjà, avant le début officiel de la campagne, en se foutant bien des résultats démocratiques, réuni les « futurs dirigeants de la CIREST » au Restaurant le Champ Borne, Atchapa n’en faisait pas partie. La plupart des prétendants ont été battus , Ratenon lui-même, finit 3ème et « l’indomptable » insoumis se retrouve à quémander l’ alliance avec un représentant de la droite macroniste (la grosse rigolade dans les rangs des Mélenchonistes ou alors, grosse hypocrisie). Les places ont été certainement distribuées à cette époque déjà, entre les supposés « futurs élus ».



Remarque dans ces arrangements d’arrière cuisine, il n’est pas fait état de Présidence de l’intercommunalité de l’Est,les résultats à Saint André ayant bousculé les plans et peut être cette fonction étant gardée pour être proposée comme monnaie de ralliement (hypothétique) d’ un candidat d’une commune limitrophe, qui pourrait, s’il accepte ce deal déshonorant, aider à l’élection d’un autre candidat de l’Est (le calife) qui veut absolument être maire et ayant certainement en 2014 répondu aux chants d’une sirène qu’il veut abattre aujourd’hui, n’ayant eu de cesse de mentir à la population en faisant croire à la population qu’il y avait une collusion pour lui barrer la route, n’hésitant pas à user d’insultes envers ce candidat, tant dans la presse que dans ses réunions publiques. Laquelle sirène ayant aussi tenté de prendre contact avec celui qui est tant convoité, car pouvant être le faiseur de roi, qui n’a pas répondu, à ce qu’il me semble. Signalons que le deal de Présidence d’intercommunalité a été refusé, le candidat n’étant pas achetable, ni par celui arrivé premier (on ne sait pas ce qu’il aurait offert), ni par son suivant. Au vu des évènements, on peut aisément penser que le calife a été certainement aussi été approché en 2014, alors qu’il se trouvait dans la position de celui qu’il veut soudoyer actuellement.



Quel est le deal qui lui a été proposé à l’époque pour se maintenir au 2ème tour ? Nul ne sait, mais, ce qui est sûr, c’est qu’il a croqué, au vu ce qu’il a fait à cette époque et la position qu’occupent beaucoup de membres de sa famille dans la collectivité qu’il convoite. Enfin, l’avenir nous permettra de démasquer ces similis défenseurs de la population, jurant la main sur le cœur, qu’ils ne sont là que pour l’intérêt général.



Si les élections sont à rejouer en totalité des 2 tours, au peuple de juger. Par respect de la démocratie, oui, ces élections doivent être recommencées, mais le peuple doit aussi profiter de cette nouvelle occasion, qui lui sera donnée pour faire cette fois le bon choix et éliminer, démocratiquement s’entend, ces tartuffes qui ne font pas honneur à la politique et ils sont légion dans la circonscription Est de notre île. Jean Lu 77 fois







