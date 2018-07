Bas de la Rivière: Une casse sauvage devient un danger public

Il faut oser y entrer. Malgré un portail grand ouvert, l’immeuble au 7 rue de la Digue dans le Bas de la Rivière ne donne pas envie. Des balcons vides et délabrés, des déchets, et surtout, ces carcasses de voitures qui remplissent la cour, donnent un aspect abandonné et glauque. En effet, la plupart des locataires sont partis. Il n’en resterait qu’un seul et quelques SDF.Selon un commerçant du secteur, c’est un lieu dangereux. "Les enfants vont jouer dedans. Parfois les jeunes mettent le feu , raconte-t-il, il doit aussi y avoir des rats. C’est un endroit vraiment dangereux". Il affirme avoir demandé à la mairie "au moins de fermer le portail". Les gens viendraient y déposer leur voiture, la vider de ses pièces, et la laisser sur place. "Mais rien n’a été fait ; apparemment la mairie ne trouve pas le propriétaire".Il s’agirait selon lui d’une banque en métropole. Ancien agent d’entretien de la résidence, l'homme semble savoir de quoi il parle. Le gérant de l’époque, "était un bon patron et un homme sérieux". Mais la situation se serait dégradée lorsque son frère a insisté pour reprendre la gestion, soutenu par leur père. "Il n’était pas sérieux, il buvait et ne s’occupait de rien, explique notre témoin. Moi je ne lui faisais pas confiance, donc j’ai démissionné alors qu'il était encore gérant".Et depuis huit ans, les carcasses et déchets s’accumulent sans que personne ne semble s’en préoccuper.