La grande Une Bas de la Rivière : L'auteur du coup de couteau mortel mis en examen et écroué

Le parquet de Saint-Denis vient de prononcer la mise en examen pour meurtre de Jordan D. Il a été placé en détention provisoire. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 8 Juin 2020 à 11:49 | Lu 2669 fois

Sans surprise, Jordan D. a été mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre. Samedi 6 juin vers 7H30, une bagarre éclate entre plusieurs jeunes devant le bar de la Fontaine Tortue dans le quartier du Bas de la Rivière.



Les circonstances qui amènent le jeune homme de 30 ans à planter un coup de couteau en pleine poitrine de l'un de ses vis-à-vis reste pour l'heure à déterminer. Le suspect parle d'une réponse à une provocation alors que d'autres témoins affirment que Jordan D. aurait mal accepté le fait de ne pas avoir obtenu de réponse après avoir demandé une cigarette.



Le suspect se baladait en tout cas avec deux couteaux sur lui. Il sortait d'une fête visiblement arrosée et c'est sur la place de la Fontaine tortue qu'il croise, en compagnie de ses dalons, un autre groupe de jeunes. Aucune rivalité entre groupes ne serait à l'origine du drame. L'enquête devra déterminer si c'est bien ce motif futile de la cigarette qui a déclenché la rixe.



Avant d'atteindre mortellement Guillaume Cuvelier, Jordan D. avait blessé deux amis de la victime dont l'un avait été transporté à l'hôpital dans un état grave, mais stabilisé depuis. C'est donc en voulant s'interposer que Guillaume Cuvelier aurait été victime de ce coup de couteau au thorax. Selon nos informations, l'auteur présumé du coup de couteau était déjà bien connu de la justice pour des faits de violence.



Jordan D. ne s'est pas exprimé devant la juge d'instruction. Mais il a indiqué devant le JLD ne pas se souvenir des coups portés aux autres protagonistes de la rixe et d'avoir donné des coups "au hasard". Le juge des libertés a logiquement assorti sa mise en examen d'un placement en détention provisoire, le temps de la poursuite de l'enquête et de son procès. "Je comprends pour ma propre sécurité que je vais en prison", a concédé le trentenaire.





