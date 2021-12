Bars, cinémas, salons : Les nouvelles règles

La circulation du coronavirus atteint des records à La Réunion. Le préfet vient de décider de plusieurs mesures de lutte anti-Covid. Voici celles qui concernent les établissements qui reçoivent du public à partir du 1er janvier :



Les restaurants, bars, cinémas, salles de spectacles, musées, bibliothèques, établissements sportifs, parcs zoologiques, salons, foires…, couverts et non couverts, sont soumis à une jauge de 75% de leur capacité d’accueil maximale.



Tous les établissements sont soumis à l’affichage extérieur de leur capacité théorique ainsi que la capacité d’accueil contrainte.



Pour les grands évènements, une jauge maximale de 2 000 personnes en intérieur et 5 000 personnes en extérieur est instaurée.



Limitation des tablées à 6 personnes



Dans tous lieux de restauration (restaurants, bars, hôtels…), les tablées sont limitées à 6 personnes maximum.



Interdiction des rassemblements festifs privés dans les salles des fêtes et salles polyvalentes

Les rassemblements festifs (baptêmes, mariages, anniversaires) sont interdits dans les établissements recevant du public de type X, L et CTS.



Interdiction des concerts debout



Par décret à paraître, les concerts debout sont interdits à compter du 3 janvier pour une période de 3 semaines.