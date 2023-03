La grande Une Barre de fer et couteau de boucher : Pas de barbarie selon la Cour criminelle

Après une affaire classée sans suite en 2018 et un rappel à la loi en 2020, Géraldine B. est enfin reconnue victime après l'enfer qu'elle a vécu aux côtés de son ex-compagnon, Christopher Kasper, et les violences cruelles qu'il lui a infligées une nuit de février 2021. Le trentenaire est condamné à 9 ans de prison ce mardi. Les faits de torture et de barbarie n'ont pas été retenus par la cour et l'homme a été jugé pour des délits et non des crimes. Par Isabelle Serre - Publié le Mardi 14 Mars 2023 à 17:20

La lecture des violences gratuites et infiniment cruelles que Christopher Kasper, jugé depuis ce lundi matin devant cinq magistrats de la cour criminelle, fait froid dans le dos. Malgré la somme de preuves qui s'accumulent contre lui, le trentenaire ne ressent aucune honte et n'hésite pas à prendre la parole à tout bout de champ pour parler de lui-même. Ce mardi, lors de la seconde journée du procès où il encourt 20 de réclusion criminelle, il abhorre fièrement son alliance et montre à tous ceux qui se trouvent dans la salle d'audience sa nouvelle compagne assise quelques rangs derrière l'ancienne, Géraldine B., 30 ans. C'est dire la personnalité de l'accusé qui, tout au long de la procédure et encore dans le box de l'accusé, réfute presque tous les faits qui lui sont reprochés.



Une nuit de février 2021 à St-Joseph, la malheureuse a pourtant bien failli succomber sous les coups de celui avec qui elle entretenait une relation empreinte de violences depuis trois ans et dont elle s'était éloigné quelques temps avant cette terrible nuit. En 2018, le visage ensanglantée, elle avait alerté les forces de l'ordre de St-André. Mais face à son refus de porter plainte et devant la contestation de Christopher Kasper, le parquet de St-Denis avait classé sans suite cette affaire de violences conjugales pourtant évidente.





Le cauchemar c'est donc poursuivi un an plus tard et lors d'une énième dispute,



Ce mardi, le parquet général a requis 12 ans de réclusion criminelle à l'encontre de l'accusé poursuivi pour actes de torture et de barbarie, violence sur mineur et outrage envers un des gendarmes qui était intervenu le soir des faits.



Après en avoir délibéré, la formation de la cour criminelle, soit cinq magistrats professionnels, a prononcé sa sentence. L'homme est condamné à neuf ans de réclusion criminelle. Les magistrats ont écarté les actes de torture et de barbarie et par conséquent l’accusé est condamné non pas pour des faits criminels mais pour des faits délictuels pour lesquels il est en cours 10 ans.



