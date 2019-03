La grande Une Barrages filtrants toujours en cours à Cambaie et à la Cocoteraie

C'est la soupe à la grimace pour de nombreux automobilistes ce lundi matin. Des barrages filtrants ont été installés sur de nombreux ronds-points de l'île (La Cocoteraie à Saint-André, celui de Gillot mais aussi celui de Cambaie). Certains ont été levés.



Le barrage de la Cocoteraie a été installé aux alentours de 5 heures dans les deux sens de circulation au niveau de la station Engen et est toujours en cours. Circulation très difficile dans le secteur.



A Gillot, un barrage filtrant a également été mis en place par des gilets jaunes mais a été rapidement levé par la police. La circulation a repris normalement dans le secteur.



Dans l'ouest, le barrage filtrant installé dans la zone de Cambaie dans le sens Nord-Sud ne laisse passer que les véhicules légers. À noter que le chargement d'un camion a été déversé sur la chaussée. Un autre barrage filtrant a été mis en place sur le rond-point principal de Saint-Gilles, causant un énorme embouteillage dans le secteur de l'Éperon. Plus de 9 km d'embouteillages sont constatés en direction de Saint-Denis.



Enfin dans le sud, le barrage a été levé dans la ZI3 sous la Pointe du Diable. Celui du McDonald's est toujours en cours.

NP Lu 8828 fois