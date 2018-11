Gilets Jaunes Barrage "flippant" à Sainte-Marie Nous publions le récit d'une Zinfonaute qui vient témoigner des mauvaises surprises qui peuvent attendre les automobilistes ces derniers jours sur des barrages. Jeunes au visage dissimulé, racket des automobilistes en guise de laissez-passer, de nombreux automobilistes font part ces derniers jours de scènes dignes de western sur les routes de La Réunion.

La manifestation devait être pacifique. Les "gilets jaunes" devaient bloquer un temps l'économie de La Réunion pour faire passer un message au gouvernement français : non à la hausse de la taxe sur le carburant.



Mais des affrontements entre manifestants et automobilistes ou forces de l'ordre, ainsi que l'apparition des "casseurs" ont rendu la situation bien plus dangereuse qu'elle ne devait l'être.



Une internaute raconte son vécu à Sainte-Marie qui connaît plusieurs barrages depuis samedi. "Aux alentours de 21h27 (ce mardi 20 novembre, ndlr), une dizaine de personnes se sont mises sur le bas côté de la station Total des Cafés au niveau de la quatre voies de Sainte-Marie. Ils se sont mis à bloquer la route dans le sens Saint-Denis/Saint-André avec de grosses pierres. Une femme avait pour consigne de s’approcher de toutes les voitures arrivant à vive allure avec une grosse pierre à la main. Les autres hommes observaient du haut de la station. Scène plus chaotique de l’autre côté de la voie, vers la seconde station jouxtant la cité de la Convenance, des badauds encagoulés se déplaçaient avec des bouteilles à la main face à chaque automobiliste et s’amusaient à mettre le feu à des palettes. Les gendarmes ont été appelés mais n'étaient pas joignables".



Elle souhaite donc partager cette expérience pour mettre en garde le plus de personnes possible. Le couvre-feu à 21h imposé par le Préfet semble n'avoir eu aucun effet dissuasif à certains endroits. Prudence.





