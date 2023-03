A la Une . Barrage filtrant dans les deux sens à Savanna

Les manifestants de l'intersyndicale ont positionné un barrage filtrant à hauteur du radar de la 4 voies de Saint-Paul depuis ce jeudi matin. Les embouteillages remontent jusqu'à la route Digue dans le sens Saint-Paul/Le Port et dans le sens Le Port/Saint-Paul, la file d'attente débute à hauteur de la sortie Ciné Cambaie. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 23 Mars 2023 à 10:49



"Je pense que la population comprend la mobilisation que l'on mène", explique Renault Toucoula, délégué CFDT BTP avant d'ajouter : "Nous, on est dans le bâtiment. Cela va être très dur dans le BTP d'avoir une carrière jusqu'à 64 ans."



Renault Toucoula assure avoir le soutien de la population : "Le mouvement est légitime. Les gens sont solidaires avec notre mobilisation même s'ils ne sont pas sur la route avec nous".



La mobilisation continue un peu partout à La Réunion : "Sur tous les points stratégiques, on a des syndicalistes qui tractent comme à Sainte-Marie, au Port", déclare-t-il. Le barrage filtrant de Savanna devrait rester en place au moins jusqu'à 15 heures.