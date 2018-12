Barrage de feu sur le boulevard Sud pour le Nouvel An

Peut-être s'agissait-il de nostalgiques des barrages de routes pendant les grandes manifestations des Gilets jaunes. Ou tout simplement de jeunes abrutis qui n'ont rien trouvé de plus amusant que de fêter de cette façon le Nouvel An...



Toujours est-il que vers minuit et demie, dans cette nuit du Nouvel An, des individus ont dressé un barrage de feu en travers du boulevard Sud, à hauteur du rond-point de la Sécurité sociale à Vauban.



Les rares automobilistes qui circulaient à cette heure-là, un peu déconcertés dans un premier temp, ont d'abord commencé par ralentir avant de contourner les poubelles en feu.