Barrage accueille la fête de l'agri-culture La fête de l'agri-culture se déroulera sur le boulodrome de Barrage du 03 au 04 décembre afin de mettre en avant les agriculteurs de la commune au travers d'un marché de producteurs !



La fête de l’Agri-culture i met’ en lèr les les locaux avec un programme riche en découverte pour valoriser : l’agriculture et les agriculteurs avec des journées portes ouvertes à la ferme au tarif d’1 euro. Les visites seront accessibles sur inscription préalable et des navettes seront mises en place par la commune entre le lieu de la fête et les exploitations.

la filière équine avec des balades à cheval, à poney, pour découvrir un parcours paysager à proximité du lieu de la fête

la diffusion culturelle : la salle polyvalente de Barrage accueillera des artisans pour la vente de leurs produits ainsi que les associations de quartier de Barrage

les produits agricoles : un marché des producteurs aura lieu durant les deux jours

les artistes Saint Paulois et de la Réunion avec un plateau artistique sur les deux soirs (voir la programmation ci-dessous)

les animations dans le quartier de barrage : le stade de barrage accueillera la partie foraine de l’évènement : stand de jeux, manèges, restauration … Ce marché proposera aussi des animations : dégustation, démonstration et vente de repas 100% local !

Pour l’occasion des parkings seront accessibles à l’aire du tabac, près de l’école Jean Albany à la Saline les Hauts et des écoles de Barrage avec des navettes mises à disposition du public gratuitement.

Viens bat un karé en famille et passe un gayar moment dan lé haut de Saint-Paul !

