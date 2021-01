Communiqué Baromètre Image PME - Les TPE et PME réunionnaises s’accrochent

Découvrez les résultats du baromètre Image PME de l’Ordre des Experts Comptables, Jean-Paul Brouchot, directeur de Pigé!, vous résume ses principaux enseignements : Par LG - Publié le Mardi 26 Janvier 2021 à 11:30 | Lu 166 fois

Sur les 2 premiers trimestres 2020, l’activité des TPE/PME réunionnaises a été impactée par la crise COVID avec une baisse de -2.9% au premier trimestre suivie d’une chute de -14% au second trimestre. Mais le second confinement, plus souple qu’en métropole, a permis un rebond au 3e trimestre de +7.2%.



Au cumul des 3 premiers trimestres 2020, la baisse est donc limitée à -1.1%, plaçant La Réunion à la première place à égalité avec la région Normandie, loin devant les autres régions françaises qui ont vu l’activité des TPE-PME s’effondrer en moyenne de - 8.7%.



Bien évidemment, tous les secteurs d’activités n’ont été impactés de la même manière, et au sein d’une activité les évolutions ont été souvent très disparates :



Certains s’en sortent relativement bien avec une croissance au cumul des 3 premiers trimestres 2020 : le commerce en général (+1.4%) ou le transport et entreposage (+7.8%) …



… d’autres ont terriblement souffert comme l’hébergement et la restauration (-22.6%), l’entretien et la réparation automobile (-14.8%) mais également l’industrie manufacturière (-5.9%).



Le secteur construction/BTP a connu une évolution disparate : si globalement il progresse de +5.7%, on constate une baisse marquée en ce qui concerne la maçonnerie et le gros œuvre (-6.9%).



Nous aurons très prochainement les données sur le 4e trimestre qui permettront de confirmer ces tendances.

