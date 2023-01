A la Une . Barcelone : Une danse sulfureuse de mineurs en discothèque provoque l'indignation

Une vidéo récemment devenue virale sur les réseaux sociaux a suscité l'indignation sur la toile. On y voit des mineurs s'adonner au «perreo», une danse sulfureuse, dans une boîte de nuit de Barcelone (Espagne). Par P.J - Publié le Dimanche 29 Janvier 2023 à 06:58

Une vidéo où plusieurs jeunes filles se retrouvent appuyées en avant sur l'estrade d'une discothèque à Barcelone, avec, derrière elles, de jeunes garçons mimant des va-et-vient a provoqué l’indignation sur les réseaux sociaux. Il s’agit du « Perreo », une danse sulfureuse d’Amérique du Sud, qui se base sur des mouvements explicites du bassin entre les partenaires généralement homme et femme, rapporte Cnews.



Selon nos confrères ibériques, les protagonistes de cette video sont presque tous des mineurs. Ce qui laisse perplexe : est-ce que ces jeunes savent vraiment ce que signifie le « Perreo ».



La scène a été filmée au Pamparas Tardes, une boite de nuit qui avait fêté son ouverture le samedi 14 janvier. Des mineurs y avaient eu accès dans l’après-midi pour la «Grand opening full perreo» (grande ouverture consacrée exclusivement à la danse perreo). Le club avait d'ailleurs partagé la vidéo sur son compte TikTok, avant de finalement la supprimer, devant l'ampleur des critiques.



Par ailleurs, d'après les informations du journal La Vanguardia, l'établissement ne possède pas de licence l'autorisant à organiser des événements festifs de cette nature.



De ce fait, une soirée similaire, organisée le 28 janvier prochain, a d'ores et déjà été annulée.