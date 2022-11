A la Une . Barachois fermé de 8h30 à 19h le 11 novembre pour le passage de la flamme

Dans le cadre de la cérémonie du 11 novembre et du passage de la Flamme du Soldat Inconnu, la CGTR indique que le Barachois sera fermé de 8h30 à 19h. Voici le communiqué : Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 à 16:18

"Sur les RN1 et RN2 à Saint Denis, dans le cadre du passage de la flamme du Soldat Inconnu, le Barachois sera fermé à la circulation de 8h30 à 19h le vendredi 11 novembre.



Une déviation sera mise en place dans le sens Est/Nord par la rue Labourdonnais.



Dans le sens Nord/Est, la circulation sera déviée de 8h30 à 10h30 par la RD41 Route de la Montagne et la RN6 boulevard Sud ; et de 10h30 à 19h par la rue De Nice."



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur