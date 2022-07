Barachois : Les planteurs refusent de laisser passer un camion essence malgré la demande des forces de l'ordre

Les planteurs de canne continuent leur mobilisation et ont décidé de bloquer l'axe routier situé devant la préfecture de La Réunion. Ils souhaitent ainsi mettre pression sur les membres du Comité paritaire interprofessionnel de la canne et du sucre (CPICS) qui négocient actuellement la convention canne 2022-2027. Les discussions tournent aujourd'hui de la "canne longue machine", un point de blocage important mais aussi l'une des revendications les plus fortes des planteurs. Elles se sont terminées à la mi-journée, découvrez ici ce qu'il en ressort Deux camions essence sont actuellement bloqués dans les embouteillages devant la préfecture. Les autorités ont demandé aux agriculteurs de les laisser passer pour une question de sécurité. Les températures élevées sur le littoral de Saint-Denis représentent un danger pour la cargaison de ces poids-lourds.