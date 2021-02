A la Une ... Baptisée Faraji, une nouvelle tempête s'est formée

Météo France annonce la formation de la tempête Faraji, loin à l'Est de La Réunion. Il s'agit du 10e système dépressionnaire de la saison cyclonique. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 5 Février 2021 à 16:16 | Lu 1045 fois



▶ Le dixième système de l'été vient d’être nommé FARAJI par le service météorologique mauricien. Bien que cette tempête devrait continuer à s'intensifier, elle ne présente aucune menace pour les îles du bassin. Elle devrait rester à plus de 2500km de la Réunion.

