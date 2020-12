A la Une ...

Baptisée Chalane, une tempête au Nord-Est de La Réunion

Le 4e système dépressionnaire de la saison cyclonique vient d'atteindre le stade de tempête tropicale modérée.

Elle a pris plus de temps que prévu pour se former et s'est déplacé assez lentement.

Chalane ne devrait pas avoir de conséquences directes sur La Réunion. Les pluies attendues surtout pour ce soir et pour la journée du 25 décembre. Chalane se situe à 880km à l'Est-Nord/Est de La Réunion et devrait passer au plus près de notre ile à environ 400km dans le Nord.

Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 24 Décembre 2020 à 10:13 | Lu 1440 fois