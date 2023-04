Baobab, CINOR et Région Réunion : une synergie positive !

et le Vice-Président Jean-Pierre MARCHAU ont reçu lemessieurs Patrice BOULEVART (Vice-Président et Délégué aux Mobilités Durable) et Fabrice HOARAU (Président de la commission Grands Chantiers, Transports et Déplacements) de la Région Réunion. L’objet de cette séance était d’étudier, particulièrement, l’opportunité d’. Comme l’ont rappelé les responsables régionaux, il s’agit d’améliorer la vitesse des transports en commun.