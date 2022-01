Bann linvizib

Zordi mwin lé dann malizé.

Mon bann zanfan, tanzantan

I nyabou done amwin inn ti katsou. Soman

Té sifi pa pou mwin ashté manzé.

Dann promyé débi mwin té i sava ankor

Dann bann ti boutik ousa té fé amwin ankor

Krédi. Apré ma la rèt mèt mon tèt déor,

Larzan té plizanpli rar épi la ont

Té mont si mwin. In zour parkont

Ma la di ma la pwin pou awar ont

Épi mwin té aral mon vyé kor krazé

Ziska in gran magazin byin foulé.

Mwin té mèt dann in kadi

Sak té falé amwin pou viv konm in moun,

Lo kadi té pa ranpli

Pars mwin té i pran riyink sak mwin lavé bézwin

Pa plis pa mwin.

É kank lo késyèr té anons konbyin

Té i fé, mwin té fé sanblan fouy

Dann mon vyé portfèy,

Épi mwin té balans mon tèt pou fé konprann

Ma lavé pwin asé larzan pou pèy

Lo ti pé zafèr mwin té vé prann

Pou èspèr viv konm in moun.

Aprésa mwin té lès tout la minm, épi mwin

Té sort dann lo gran magazin,

Dovan lo zyé békabir tout domoun

Lété la. Alors mwin té di dann mon kèr :

Si anou ké i manz lèr

Nou armont pa nout tèt bann anlèr

Dann bann landrwa ousa i vann

Sak nou la bézwin pou viv konm domoun,

I sré konm si nou lété

Konm linvizib, banna i pouré maziné

Riyin nou la bézwin.

Parkont si nou vyin san ashté riyin,

Pars larzan pou sa nou la pwin,

Alors bann anlèr i sra byin oblizé

Rouvèr lo zyé si nout malizé.