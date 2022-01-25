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Bann linvizib


Par Jean-Louis Robert - Publié le Mardi 25 Janvier 2022 à 16:16

Bann linvizib
Zordi mwin lé dann malizé.
Mon bann zanfan, tanzantan
I nyabou done amwin inn ti katsou. Soman
Té sifi pa pou mwin ashté manzé.
Dann promyé débi mwin té i sava ankor
Dann bann ti boutik ousa té fé amwin ankor
Krédi. Apré ma la rèt mèt mon tèt déor,
Larzan té plizanpli rar épi la ont
Té mont si mwin. In zour parkont
Ma la di ma la pwin pou awar ont
Épi mwin té aral mon vyé kor krazé
Ziska in gran magazin byin foulé.
Mwin té mèt dann in kadi
Sak té falé amwin pou viv konm in moun,
Lo kadi té pa ranpli
Pars mwin té i pran riyink sak mwin lavé bézwin
Pa plis pa mwin.
É kank lo késyèr té anons konbyin
Té i fé, mwin té fé sanblan fouy
Dann mon vyé portfèy,
Épi mwin té balans mon tèt pou fé konprann
Ma lavé pwin asé larzan pou pèy
Lo ti pé zafèr mwin té vé prann
Pou èspèr viv konm in moun.
Aprésa mwin té lès tout la minm, épi mwin
Té sort dann lo gran magazin,
Dovan lo zyé békabir tout domoun
Lété la. Alors mwin té di dann mon kèr :
Si anou ké i manz lèr
Nou armont pa nout tèt bann anlèr
Dann bann landrwa ousa i vann
Sak nou la bézwin pou viv konm domoun,
I sré konm si nou lété
Konm linvizib, banna i pouré maziné
Riyin nou la bézwin.
Parkont si nou vyin san ashté riyin,
Pars larzan pou sa nou la pwin,
Alors bann anlèr i sra byin oblizé
Rouvèr lo zyé si nout malizé.



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