Après ceux de Paul Hermann à Saint-Pierre la semaine dernière, c’est au tour des collégiens de l’Étang-Saint-Paul de faire le plein de fruits et de légumes de La Réunion ce mercredi 8 septembre.

Chaque élève est rentré avec un panier rempli de salade, d’aubergine, de pomme de terre, de fruits de saison comme le tangor, mais aussi des tubercules… Cette distribution de paniers fraîcheur qui a fait le bonheur des jeunes s’inscrit dans le cadre de l’opération spéciale baptisée Bann frui ek legim pei anlèr dan nout kolez.

Organisée à l’initiative du Département en partenariat avec la Chambre d’agriculture, l’action ne se limite pas à la remise gracieuse des produits locaux aux collégiens. Elle est précédée d’autres phases comme la visite d’exploitations par les adolescents et l’intervention des producteurs dans les classes pour faire découvrir et sensibiliser les élèves aux métiers de l’agriculture, aux activités agricoles mais aussi aux bonnes habitudes alimentaires et à la santé.

L’opération vise à redonner aux jeunes le plaisir de goûter à nos produits péi, mais aussi à contribuer à la modification durable de leurs comportements alimentaires.

Autre objectif du Département et de la Chambre d’agriculture, permettre aux élèves de connaître : les origines, les saisonnalités, les terroirs, les modes de production, les variétés, les qualités nutritionnelles et gustatives des produits et les nombreux avantages de produire localement et de consommer péi.

Le volet santé n’est pas en reste avec la réduction de la progression de l’obésité et des maladies associées à la consommation des fruits et des légumes. Sans oublier la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui s’inscrit dans la continuité de l’opération No Gaspi.

Quant au volet économique de l’opération, elle constitue pour le Département et la Chambre d’agriculture, un moyen de soutenir les agriculteurs péi, acteurs et partenaires de la distribution de fruits et légumes.

Elle contribue à soutenir la diversification des productions agricoles. Au final, ce sont près de 4000 paniers fraîcheur qui seront distribués dans les 6 collèges partenaires. Ces prochains mercredis, rendez-vous aux collèges Jean Le Toullec au Port, Émile Hugot à Saint-Denis, Chemin Morin à Saint-André et Auguste Lacaussade à Salazie pour mettre anlèr, bann frui ek legim pei.