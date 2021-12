A la Une .. "Bann frui èk légim péi anlèr" : L’opération pour inciter nos ados à consommer sain et local

Dix tonnes de fruits et légumes péi et de saison vont être distribuées à plus de 3 800 collégiens. Une opération menée par le Conseil départemental et la Chambre d’agriculture pour faire découvrir la production locale de l’exploitation à l’assiette. Par Prisca Bigot - Publié le Jeudi 2 Décembre 2021 à 06:47

Salade, thym, radis, tomate, concombre, banane mais aussi patate, manioc… Un sac de près de 5 kilos de fruits et de légumes a été offert ce mercredi matin aux élèves du collège Les Tamarins à Saint-Pierre. L’opération baptisée "Bann fruit èk légim péi anlèr dan nout kolèz" vise à sensibiliser les plus jeunes et mettre en valeur la production agricole de La Réunion.



A l’instar de la classe de 5e "Pitaya", les collégiens commencent par visiter une exploitation agricole. Une visite à visée pédagogique d’autant que certains jeunes confondent "le manioc avec le gingembre, la patate avec la pomme de terre", déplore Serge Hoareau vice-président du Conseil départemental délégué aux affaires agricoles.



Les élèves découvrent ainsi les métiers de l’agriculture mais aussi les enjeux environnementaux auxquels ils font face. L'occasion d'aborder le sujet de l’utilisation d’insecticide, sur le terrain comme en classe, explique Aurélie Maillot, professeure de SVT. Via des ateliers, les élèves peuvent "voir les insectes ravageurs et comment lutter grâce à des méthodes alternatives", mais aussi travailler sur l’intérêt nutritionnel des fruits et des légumes.



Du manioc, digeste et énergétique, de la patate douce, riche en vitamine A et source de potassium… Des légumes lontan sont également présents dans ce panier fraîcheur distribué à la demande de Frédérique Vienne, président de la Chambre verte. "Nous avons insisté pour qu’ils soient présents, pour leur faire re-découvrir et être moins dépendants des importations, notamment du riz. 44 millions de tonnes de riz sont importés à La Réunion", rappelle-t-il.





