Banlieues : Un journaliste d’Europe 1 se fait dépouiller par deux voleurs

Un journaliste pigiste à Europe 1 envoyé par sa rédaction pour effectuer un reportage sur le "plan Borloo" dans la cité La Grande Borne à Grigny, s’est fait détrousser mercredi vers 13h par deux voleurs.



Le journaliste venait de stationner son véhicule en plein coeur de La Grande Borne lorsque deux individus l'ont abordé. Après un bref échange au sujet de son matériel d'enregistrement et de la raison de sa venue, le ton est rapidement monté et les deux individus ont fini par le menacer. Ils ont finalement dérobé la clé de la voiture et la veste contenant son portefeuille.



Un des deux agresseurs a finalement été arrêté peu de temps après par la brigade anticriminalité (BAC) de Juvisy-sur-Orge. Âgé de 19 ans, il doit comparaître au tribunal correctionnel d’Evry le 17 juillet prochain.