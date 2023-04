A la Une . Banian propose une évolution institutionnelle et statutaire de La Réunion

Près de 300 militants et soutiens de Banian ont répondu présents ce dimanche à l’occasion du meeting donné par son président Patrice Selly au domaine de Bellerive à Ste-Anne. L’occasion pour le maire de St-Benoît de mettre en avant le travail réalisé ces trois dernières années dans la commune, tout en abordant les perspectives locales et nationales. Sur ces derniers points, et pour répondre aux enjeux et défis locaux, il propose la tenue d'un référendum pour une évolution institutionnelle du territoire. Par SI - Publié le Lundi 24 Avril 2023 à 09:25





Ce meeting avait d'ailleurs des allures de campagne électorale, à trois ans des prochaines municipales. Le président du parti Patrice Selly s'est exprimé sur les rumeurs voyant le député Jean-Hugues Ratenon peser sur les prochaines municipales à St-Benoît, menant pourquoi pas sa propre liste. "On ne peut pas avoir demain des ambitions pour une commune quand on n'a pas été capable de travailler dans le cadre de son propre mandat de député", a glissé le maire actuel de Saint-Benoît, prêt à toute éventualité. En préambule, l'édile bénédictin est tout d'abord revenu sur le travail fourni par l'ensemble des services pour résorber le déficit de la commune ( "St-Benoit : La commune sort la tête de l'eau" ). Une ville désormais "en mouvement" comme il n'a cessé de le répéter grâce aux efforts consentis aussi bien par le personnel communal, les Bénédictins et ses élus. "Notre commune bénéficie dès à présent d'une marge de manœuvre grâce aux efforts consentis notamment sur la partie fonctionnement avec 66,2 millions d'euros et grâce à la concrétisation de la vente des parts de la SEMAC", a-t-il rappelé. Une embellie budgétaire qui permettra à la municipalité de faire sortir de terre d'ici la fin du mandat de plusieurs projets tout en amplifiant son tissu social



Un référendum pour une évolution institutionnelle de La Réunion



Durant son exposé, Patrice Selly a également abordé les enjeux locaux et nationaux, aussi bien dans les domaines de l'emploi, du chômage, de la précarité, des déplacements ou encore de la mobilité. Pour répondre à toutes ces problématiques, le leader de Banian propose un référendum pour une évolution "institutionnelle, statutaire" de La Réunion. "Je ne demande ni l'autonomie, ni l'indépendance, je demande simplement que nous ayons plus de moyens décisionnels ici pour notre territoire", précise Patrice Selly. Un référendum qui pourrait pourquoi pas régler la question de l'amendement Virapoullé ( "Jean-Paul Virapoullé : je mets au défi quiconque de toucher au statut de La Réunion" ). "Il pourrait y avoir par exemple la suppression de ce fameux alinéa 3 de l'article 73 de la Constitution mais il peut y avoir aussi d'autres solutions. Mais peut-être que la suppression de l'amendement Virapoullé peut être un premier pas vers cette évolution institutionnelle", ajoute-t-il.