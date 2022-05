Sport Réunion Bangui et Augé sur le podium avant leur sortie de route

Communiqué de l'équipe de Nazim Bangui et Valentin Augé : Par N.P - Publié le Lundi 9 Mai 2022 à 17:28

Nazim Bangui et Valentin Augé en ont terminé avec leur premier rallye terre dans le cadre du SMRC (Stellantis Motorsport Rallye Cup). A l’occasion du Rallye Castine-Terre d’Occitanie, l’équipage tire un bilan mitigé. Suite à une sortie de route sans gravité, l’équipage a été contraint à l’abandon sur décision des commissaires techniques. En ce qui concerne le bilan d’expérience et d’apprentissage, le bilan est assez positif avec le pointage des zones à travailler.



« C’est certain qu’à chaud, c’est évidemment une déception,» concédait le dionysien. «Au terme de la première étape, nous étions assez satisfait de notre position. Avec de gros points en perspective malgré un rythme de course encore à travailler, les feux étaient au vert.»

Las, après une première spéciale au terme des reconnaissances dimanche matin qui confirmait la position de Nazim, l’ES8 bouleversait profondément la donne. «Dans un droite, la voiture a glissé plus que prévu et nous avons heurté de mon côté un arbre.» expliquait le Réunionnais. «Pas de bobo et finalement pas de perte de temps et nous avons continué avec ma portière touchée. A l’arrivée à l’assistance juste après, les commissaires techniques qui avaient connaissance de cette touchette ont examiné la voiture et annoncé que l’arceau avait bougé. Il nous ont donc interdit de poursuivre la course et nous avons donc dû rendre le carnet de bord.»



L’équipage était alors sur le podium provisoire toutes catégories et en tête du U25, l’objectif était donc à portée de mains avec seulement deux spéciales à rouler et une avance confortable sur leurs concurrents principaux. Néanmoins, Nazim retire du positif de cette expérience sur terre. «On a pu mettre le doigt sur certains secteurs sur lesquels je dois travailler. Pour moi qui vient du karting, la terre provoque énormément de mouvements de caisse. Nous avons bien débrieffé avec mon ingé’ et Stéphane Lefebvre. Je suis étonné de la tenue de la voiture. J’hésite encore trop dans le certains secteurs, je dois absolument avoir davantage confiance. Concernant notre touchette, pour en avoir discuté, je suis parti au même endroit que Réhane (Gany NDLR) l’an passé. On retire quand même du positif de cette course. On a réussi à trouver un rythme qui semble nous permettre de jouer même si on était assez irrégulier. On a quand même progressé sur la terre. Ce Castine est bien derrière nous et on doit maintenant se concentrer pour la prochaine course qui sera sur asphalte à l’occasion du Rallye des Vosges.»



L’équipage connaît cette épreuve pour l’avoir disputée l’an passé. Une bonne part du tracé est connue et ce retour sur asphalte doit permettre au tandem de se remettre dans le match avec des automatismes connus sur cette surface.



«Le gros du travail va être pour mon équipe PH Sport qui doit donc remonter une caisse. C’est la première fois pour moi et j’espère bien que ce sera la dernière. La page est tournée et j’ai hâte d’être au départ de la prochaine.»



Prochaine course: Rallye des Vosges Grand Est (CFR et SMRC) 9 au 11 Juin (asphalte)